Giappone: Kishida, governo presenterà nuovi pilastri delle politiche di stimolo economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone Fumio Kishida, a New York per la 78ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha dichiarato che il governo presenterà all'inizio della prossima settimana i pilastri di un nuovo piano di stimolo economico, che secondo quanto anticipato dal premier saranno "drastici" e serviranno a ricollocare la terza economia mondiale in un percorso di crescita sostenibile. Kishida ha spiegato che le misure allo studio del governo includeranno una risposta all'inflazione dei prezzi al consumo, la promozione della crescita di salari e investimenti e la mitigazione degli effetti del declino demografico. Il capo del governo ha aggiunto che la maggioranza punta a finalizzare la definizione delle misure nel mese di ottobre, per poi presentare al parlamento una manovra di bilancio che finanzi gli interventi di stimolo. (segue) (Git)