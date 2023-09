Arabia Saudita: Mohammed a "Fox News", responsabili omicidio Khashoggi sono in prigione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I responsabili dell'omicidio di Jamal Khashoggi, giornalista della "Washington Post" ucciso e smembrato all'interno del consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul nel 2018, "stanno scontando tutti condanne detentive". Lo ha dichiarato il principe della Corona saudita, Mohammed bin Salman, nel corso di una rara intervista concessa all'emittente televisiva statunitense "Fox News". Alla domanda se Riad abbia assicurato alla giustizia alcuni dei responsabili dell'omicidio, che ha causato per anni un brusco raffreddamento delle relazioni diplomatiche tra Washington e Riad, Mohammed ha risposto "sì. Tutti quanti. Tutte le persone coinvolte stanno scontando condanne detentive. Bisogna rispondere alla legge", ha dichiarato il principe della corona, ritenuto da molti negli Usa il mandante dell'omicidio del giornalista che era noto per la sua opposizione attiva alla casa reale saudita. Un rapporto pubblicato dall'intelligence Usa nel 2021 sostiene che Salman approvò personalmente l'omicidio, e che probabilmente fu proprio lui a ordinarlo. Il principe della corona ha però sempre negato ogni coinvolgimento nella vicenda, pur affermando nel 2019 di accettarne la responsabilità politica. (segue) (Was)