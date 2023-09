Imprese: Neuralink avvia preparativi per i test clinici sugli esseri umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Neuralink, la società di neurotecnologie fondata da Elon Musk con l'obiettivo di sviluppare interfacce neurali impiantabili, ha avviato la ricerca di volontari per i test clinici sugli esseri umani, dopo aver ottenuto a maggio la necessaria autorizzazione dalla Food and Drug Administration statunitense (Fda). L'obiettivo iniziale della società è di impiantare una interfaccia neurale che consenta di restituire la vista e le capacità motorie a persone che ne sono prive. Secondo anticipazioni dell'emittente televisiva "Cnn", i primi test clinici, aperti a persone affette da quadriplegia, lesioni del midollo spinale o sclerosi amiotrofica laterale, prevedono l'impianto di interfacce nella zona del cervello che controlla i movimenti volontari. I chip di interfaccia neurale sviluppati dalla società sono già stati testati su scimmie, e sono progettati per interpretare segnali neurali e trasmetterli tramite tecnologia Bluetooth. (Was)