Medio Oriente: "Wsj", Usa e Israele vogliono dotare l'Arabia Saudita di capacità di arricchimento dell'uranio

- Funzionari israeliani stanno discutendo con l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden una proposta per l'avvio di operazioni di arricchimento dell'uranio supervisionate da Washington in Arabia Saudita. Lo rivela il quotidiano "Wall Street Journal", che cita fonti anonime statunitensi e israeliane secondo cui le discussioni rientrano in un "complesso accordo tripartito" per lo stabilimento di relazioni diplomatiche tra i due Paesi mediorientali. Secondo le fonti, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dato istruzione ai massimi specialisti israeliani nei campi del nucleare e della sicurezza di cooperare con i negoziatori statunitensi, per giungere a un compromesso che renda Riad il secondo Paese della regione a dotarsi di capacità di arricchimento dell'uranio dopo l'Iran. (segue) (Was)