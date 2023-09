Usa: dipartimento di stato lancia iniziativa internazionale contro inquinamento da plastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato il lancio dell'iniziativa Collaborativa internazionale per porre fine all'inquinamento da plastica (Eppic). L'iniziativa è stata presentata a margine della 78ma sessione dell'Assemblea generale Onu, e gode di un finanziamento iniziale di 15 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti. Secondo una nota del dipartimento, Eppic verrà strutturata come partenariato pubblico-privato per catalizzare gli sforzi di governi, ong e imprese a sostegno di soluzioni innovative contro la "crisi dell'inquinamento da plastica". Le priorità dell'iniziativa saranno la promozione di progetti pilota e la condivisione di competenze e pratiche, oltre al sostegno alle comunità globali maggiormente colpite dall'inquinamento da plastica. (Was)