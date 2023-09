Argentina: studente ferito in sparatoria in una stazione di servizio a Rosario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di studenti di una scuola di Rosario è rimasto coinvolto in una sparatoria mentre aspettava in una stazione di servizio, prima di iniziare il viaggio di laurea. Uno di loro è stato colpito ad una gamba. Lo riferisce il quotidiano "Perfil". Circa 40 studenti, insieme ai coordinatori e ad alcuni familiari, aspettavano nel parcheggio quando si è avvicinata una moto. Dall'alto del veicolo, uno degli occupanti ha iniziato a sparare e ha ferito a una gamba uno degli studenti. Il ​​giovane ferito è stato portato d'urgenza in ospedale ed è fuori pericolo. La polizia è intervenuta sul posto e ha trovato una minaccia contro il procuratore Matías Edery, che era già stato minacciato in altre occasioni.(Res)