Onu: Guterres vede Meloni a New York, focus su G7, Africa e crisi migratoria

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha incontrato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu, a New York. Guterres, riferisce una nota, ha ringraziato il governo italiano per avere ospitato a Roma il vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari sostenibili. Il colloquio si è incentrato sulla cooperazione tra l’Italia e l’Onu, oltre che sulle priorità della presidenza di turno italiana del G7. Particolare attenzione, infine, è stata dedicata alla crisi migratoria e alla necessità di favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile in Africa. (Was)