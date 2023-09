Onu: Meloni in Assemblea, occorre tornare al senso di ciò che ha dato vita a questo luogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale deve “tornare al senso profondo di ciò che ha dato vita a questo luogo, la comunità delle nazioni e dei popoli che si riconoscono nella carta delle Nazioni Unite del 1945, nata per trovare soluzioni condivise che potessero garantire pace e prosperità”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il suo discorso all’Assemblea generale dell’Onu, a New York. “È per me un onore rappresentare l’Italia di fronte all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che tuttavia non è leggero come il privilegio, ma pesante come lo è la responsabilità: perché noi viviamo una epoca complessa, fatta di emergenze e mutazioni continue, e non possiamo permetterci il lusso delle frasi di circostanza, dei principi decantati ma non attuati, delle scelte facili invece di quelle giuste”, ha detto, facendo riferimento a due elementi che “hanno dato un senso a questo luogo”. Da una parte, ha spiegato, ci sono “le nazioni, che esistono perché rispondono al bisogno naturale degli uomini di sentirsi parte di una comunità di destino, appartenere ad un determinato popolo e condividere con altre persone la stessa memoria storica, le stesse leggi, e gli stessi usi e costumi”. Dall’altra parte, ha continuato, vi è “l’aspirazione di quelle nazioni, differenti tra loro, di trovare un luogo nel quale risolvere le controversie internazionali con uno strumento più difficile da utilizzare, ma decisamente più efficace nei risultati della forza: cioè lo strumento della ragione”. (Was)