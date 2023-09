Africa: Meloni attacca i trafficanti di esseri umani, combatteremo anche questa mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta alle organizzazioni criminali deve essere “un obiettivo che ci unisce tutti, e che investe anche le Nazioni Unite”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il suo discorso all’Assemblea generale dell’Onu, a New York. Nel caos generato in Africa dall’insicurezza alimentare, che produce “decine di milioni di persone potenzialmente in cerca di condizioni di vita migliori, si infiltrano reti criminali che lucrano sulla disperazione, per collezionare miliardi facili”. La presidente ha fatto qui riferimento ai trafficanti di esseri umani che organizzano la tratta dell’immigrazione illegale di massa. “Illudono che affidandosi a loro chi vuole migrare troverà una vita migliore, si fanno pagare migliaia di dollari per viaggi verso l'Europa che vendono con le brochure come fossero normali agenzie di viaggio, ma su quelle brochure non scrivono che quei viaggi troppo spesso conducono alla morte, a una tomba sul fondo del Mediterraneo: perché a loro non importa se la barca sia adatta o meno ad affrontare quel viaggio, l'importante per loro è solo il margine di guadagno”, ha detto. È “questa gente”, ha aggiunto, che “un certo approccio ipocrita in tema di immigrazione ha fatto arricchire a dismisura: noi vogliamo combattere la mafia in tutte le sue forme, e combatteremo anche questa”. (Was)