Africa: Meloni all’Onu, un continente ricco, ma che spesso è stato sfruttato

- L'Africa “non è un continente povero: al contrario, è ricco di risorse strategiche”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il suo discorso all’Assemblea generale dell’Onu, a New York. “Detiene la metà delle risorse minerarie del mondo, tra cui abbondanti terre rare, e il 60 per cento delle terre coltivabili, spesso inutilizzate: non è un continente povero, ma è stato spesso, ed è, un continente sfruttato”, ha detto, aggiungendo che “troppo spesso, gli interventi delle nazioni straniere nel continente non sono stati rispettosi delle realtà locali: spesso l’approccio è stato predatorio, e ciononostante perfino paternalistico”. La presidente ha quindi sottolineato la necessità di “invertire la rotta”. L’Italia, ha spiegato, vuole contribuire a creare “un modello di cooperazione, capace di collaborare con le nazioni africane affinché possano crescere e prosperare grazie alle risorse che possiedono: una cooperazione da pari a pari, perché l’Africa non ha bisogno di carità, ma di essere messa in condizioni di competere ad armi pari, di investimenti strategici che leghino i destini delle nazioni con progetti reciprocamente vantaggiosi”. (Was)