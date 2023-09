Africa: Meloni, Piano Mattei è alternativa seria alla migrazione di massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano Mattei del governo italiano per l’Africa vuole offrire una “alternativa seria al fenomeno della migrazione di massa, fatta di lavoro, formazione, opportunità nelle nazioni di provenienza, e percorsi di migrazione legale e concordata, e dunque anche integrabile”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il suo discorso all’Assemblea generale dell’Onu, a New York. “Il punto centrale è che dobbiamo avere il coraggio di rimettere l’uomo, con i suoi diritti, al centro del nostro agire: un principio apparentemente scontato, che tuttavia scontato non è più”, ha detto, ricordando che “nazioni vengono invase, la ricchezza si concentra sempre di più, la povertà dilaga, si riaffaccia la schiavitù”. Tutto, ha aggiunto, sembra “voler mettere a repentaglio la sacralità dell’essere umano”. (Was)