Onu: Meloni, Italia sostiene la necessità di una riforma del Consiglio di sicurezza

- L'Italia sostiene la necessità di una riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che lo renda “più rappresentativo, trasparente ed efficace: e che garantisca una distribuzione geografica dei seggi più equa”, rafforzando anche “la rappresentanza regionale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il suo discorso all’Assemblea generale dell’Onu, a New York. Le sfide globali, ha aggiunto, non potranno essere affrontate “se non prendiamo atto anche dei nostri limiti, come nazioni e nel sistema multilaterale”. Il Consiglio di sicurezza, ha concluso, deve uscire “dall’assetto cristallizzato all’esito di un conflitto che si è concluso ottant’anni fa, in un altro secolo, un altro millennio, per dare a tutti la possibilità di dimostrare il proprio valore nel presente”. (Was)