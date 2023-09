Giappone: Kishida, governo presenterà nuovi pilastri delle politiche di stimolo economico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sotto la nuova amministrazione faremo fronte a questioni che non possono più essere rinviate", ha detto Kishida riferendosi al vasto rimpasto dell'esecutivo effettuato dal premier la scorsa settimana. Secondo i dati forniti dal governo giapponese, la terza economia mondiale è cresciuta ad un tasso destagionalizzato del 4,8 per cento tra aprile e giugno, un dato assai inferiore a quello preliminare del 6 per cento per effetto del calo dei consumi e della spesa in conto capitale. Il Giappone ha conseguito una crescita economica per tre trimestri consecutivi, ma gli esperti avvertono che la situazione è più precaria di quanto possa apparire a causa della debolezza della domanda interna. (Git)