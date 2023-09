Arabia Saudita: Mohammed a "Fox News", responsabili omicidio Khashoggi sono in prigione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamo tutte le misure legali che assume qualunque altro Paese, come hanno fatto gli Stati Uniti quando hanno commesso degli errori in Iraq. Ci sono indagini, processi, eccetera", ha dichiarato Mohammed. "In Arabia Saudita abbiamo fatto tutto questo e il caso è chiuso. Stiamo anche cercando di riformare il sistema di sicurezza per assicurarci che questi errori non si ripetano, e possiamo constatare che negli ultimi cinque anni non è successo nulla di simile. Non è il tipo di cose che in Arabia Saudita siamo soliti fare", ha dichiarato il principe in riferimento all'omicidio del giornalista. Nel 2019 le autorità giudiziarie saudite hanno condannato a morte cinque persone per l'omicidio di Khashoggi, e altre tre sono state condannate a un totale di 24 anni di detenzione. Diversi deputati e senatori statunitensi definirono il processo e le condanne "una farsa", e durante la campagna presidenziale del 2020 il presidente Usa Joe Biden promise di fare dell'Arabia Saudita un "paria" internazionale in risposta all'omicidio; negli ultimi due anni, però, Washington e Riad hanno riallacciato il dialogo, e l'amministrazione Biden ha cercato la collaborazione dell'Arabia Saudita per controllare i prezzi del petrolio e far fronte ad altre questioni regionali. (Was)