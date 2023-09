Argentina: avviata unità antimafia insieme ad autorità italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sicurezza argentino, Anibal Fernandez, ha annunciato la creazione dell'Unità antimafia della Polizia federale argentina (Pfa). Lo riferisce un comunicato del ministero della Sicurezza argentino. All'annuncio hanno partecipato l'ambasciatore d'Italia in Argentina, Fabrizio Lucentini, e il direttore della Direzione investigativa antimafia italiana, Michele Carbone. Fernandez ha affermato che "questa nuova Unità antimafia diventa la prima ad operare fuori dal Paese europeo, con l'obiettivo di combattere questo flagello criminale che si aggrava in Sud America". Inoltre, il ministro ha assicurato che "con l'Italia abbiamo rafforzato la cooperazione nelle indagini sul fenomeno mafioso attraverso un dialogo fluido e uno scambio a livello strategico, tecnico e operativo, in particolare nella dimensione economica della criminalità transnazionale nella criminalità informatica e nell'approccio presto sulla corruzione associata a questo tipo di organizzazioni". E ha sottolineato: "Siamo molto grati e orgogliosi del lavoro che stiamo facendo insieme". L'ambasciata d'Italia in Argentina ha affermato attraverso X, precedentemente noto come Twitter, che "la lotta contro la criminalità organizzata è un ambito prioritario per la cooperazione tra Italia e Argentina" e che, in questo senso, "la sinergia tra i due Paesi è forte, grazie all'ottima collaborazione a livello istituzionale e operativo".(Res)