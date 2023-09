Onu: Tajani, Consiglio di sicurezza deve diventare più aperto e inclusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle nazioni unite è rimasto “bloccato per decenni: deve diventare più equo e inclusivo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante il suo intervento alla riunione odierna del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dedicata all’Ucraina. “I Paesi africani, asiatici e latinoamericani, così come le nazioni insulari, devono essere giustamente rappresentante, senza creare nuove gerarchie o privilegi”, ha detto. (Was)