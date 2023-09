Ucraina: Tajani su accordo sul grano, decisione russa mette a rischio la vita di milioni di africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia condanna fermamente la decisione russa di porre fine all’iniziativa del grano ucraino nel Mar Nero. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante il suo intervento alla riunione odierna del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dedicata all’Ucraina. “Questa decisione mette a rischio la vita di milioni di persone in Africa, impattando negativamente sulla sicurezza alimentare e costringendo centinaia di migliaia di persone a lasciare la propria terra, cadendo nelle mani dei trafficanti di esseri umani”, ha detto, aggiungendo che il governo italiano accoglie favorevolmente il lavoro del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per rilanciare l’accordo sul grano. (Was)