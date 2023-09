G7: Tajani, ricostruzione dell’Ucraina sarà tra le priorità della nostra presidenza di turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricostruzione dell’Ucraina sarà tra le priorità della presidenza di turno italiana del G7. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante il suo intervento alla riunione odierna del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dedicata all’Ucraina. “L’invasione russa ha danneggiato più di 120 siti religiosi, secondo i dati dell’Unesco, e dopo il bombardamento della cattedrale di Odessa abbiamo lanciato una iniziativa per la sua ricostruzione”, ha detto, ricordando che la cattedrale è stata progettata da architetti italiani. “L’Italia sarà in prima fila per la sua ricostruzione”, ha concluso.(Was)