Usa: giudice nega richiesta di Hunter Biden, dovrà partecipare in presenza alla lettura delle accuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice Christopher Burke ha stabilito che Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dovrà comparire in tribunale di persona all’udienza in programma per il prossimo 26 settembre, durante la quale gli saranno lette le accuse di detenzione illegale di arma da fuoco per le quali è stato recentemente incriminato. Il magistrato ha così negato una richiesta avanzata dagli avvocati di Hunter Biden, il quale ha inizialmente chiesto di partecipare all’udienza da remoto. “L’imputato non dovrebbe ricevere alcun trattamento preferenziale: di conseguenza, in assenza di circostanze particolari, dovrà partecipare di persona come accadrebbe per qualsiasi altra persona”, si legge nella decisione del giudice. Anche il procuratore David Weiss, nominato all’incarico di consigliere speciale per coordinare le indagini sul figlio del presidente, ha affermato oggi che Hunter Biden dovrebbe partecipare in presenza, per “dimostrare ai cittadini che non sta ricevendo un trattamento preferenziale da parte delle autorità giudiziarie”. (Was)