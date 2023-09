Armenia: scontri a Erevan, manifestanti chiedono dimissioni del premier Pashinyan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono verificati scontri tra polizia e manifestanti nella capitale armena Erevan, mentre migliaia di persone hanno protestato per la gestione della crisi del Nagorno-Karabakh da parte delle autorità. Nella giornata di ieri, l’Azerbaigian aveva avviato nella regione una “operazione antiterrorismo” contro le forze armene, accusate di portare avanti “continui attacchi e provocazioni”. La goccia che aveva fatto traboccare il vaso, come riferito dalle autorità di Baku, è stata l’esplosione di due mine piazzate “dai gruppi armeni di ricognizione e sabotaggio” sulla strada Ahmadbayli-Fuzuli-Shusha, che hanno colpito due mezzi azerbaigiani causando diversi morti e feriti, tra militari e civili. Baku ha così lanciato un bombardamento nella città di Stepanakert, capitale dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh, che secondo Erevan ha provocato la morte di oltre 30 vittime e il ferimento di più di 200 persone, nonché la fuga di un gran numero di persone verso l’aeroporto. Dopo ore di crescenti tensioni nel Nagorno-Karabakh e il rischio di un nuovo confronto militare su larga scala tra Azerbaigian e Armenia, oggi è stato raggiunto grazie alle forze di pace russe un accordo sulla cessazione delle ostilità che dovrebbe ripristinare la stabilità nella regione. Lo sviluppo dei fatti ha portato i manifestanti ad accusare l’Armenia di non aver protetto gli armeni nel territorio conteso. Inoltre, i manifestanti hanno chiesto le dimissioni del primo ministro armeno, Nikol Pashinyan. (Res)