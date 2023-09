Onu: Meloni, impedire ritorno della forza come strumento per risolvere le controversie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite devono “impedire il ritorno della forza come strumento di risoluzione delle controversie internazionali”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il suo discorso all’Assemblea generale dell’Onu, a New York. “Se questi due elementi, la nazione e la ragione, sono ancora il fondamento di ciò che ci muove, allora dobbiamo respingere il racconto utopico e interessato di chi dice che un mondo senza nazioni, senza confini e senza identità, sarebbe anche un mondo senza conflitti”, ha detto. (Was)