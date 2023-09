Ucraina: Meloni all’Onu, Italia ha scelto chiaramente da che parte stare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha scelto “chiaramente da che parte stare”, per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il suo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. “Lo ha fatto per senso di giustizia, perché è consapevole di quanto sarebbe difficile governare un mondo nel quale ha avuto la meglio chi bombarda le infrastrutture civili, sperando di piegare un popolo con il freddo e il buio; chi utilizza come arma l’energia, e ricatta le nazioni in via di sviluppo impedendo di esportare il grano, la materia prima indispensabile per sfamare milioni di persone”, ha detto, aggiungendo che la guerra in Ucraina “ci racconta esattamente questo”. Di fronte a “chi vorrebbe riportarci al tempo delle guerre di dominio e di stampo neoimperialista di cui pensavamo di esserci liberati nel secolo scorso”, ha continuato, la ragione “può ancora avere la meglio: e che l’amore di patria, il valore della nazione, può ancora essere difeso oltre l’inimmaginabile”. Sta a ciascuno di noi, ha concluso, decidere “da che parte della storia stare, in coscienza: ma non prendiamoci in giro, perché la posta in gioco è la scelta tra la nazione e il caos, tra la ragione e la prevaricazione”. (Was)