Africa: Meloni, dobbiamo sconfiggere trafficanti e risolvere cause della migrazione

- L'Italia intende essere “in prima fila” sul fronte della lotta ai trafficanti di esseri umani. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il suo discorso all’Assemblea generale dell’Onu, a New York. Ricordando il Processo di Roma, avviato lo scorso luglio con la Conferenza sulle migrazioni e lo sviluppo, la presidente ha affermato che l’Italia ha coinvolto le nazioni mediterranee e diversi Stati africani su “un processo che si snoda lungo due direttrici fondamentali: sconfiggere gli schiavisti del terzo millennio da un lato, e affrontare le cause alla base della migrazione dall’altro”. Tutto questo, ha aggiunto, con l’obiettivo di “garantire il primo dei diritti, che è il diritto a non dover emigrare, a non essere costretti a lasciare la propria casa, la propria famiglia, a recidere le proprie radici, trovando nella propria terra le condizioni necessarie a costruire la propria realizzazione”. (Was)