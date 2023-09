Onu: Meloni su intelligenza artificiale, non può essere una zona franca senza regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dominio dell’intelligenza artificiale non può essere una “zona franca” senza regole: servono “meccanismi di governance globale capaci di assicurare che queste tecnologie rispettino barriere etiche, che l’evoluzione della tecnologia rimanga al servizio dell’uomo e non viceversa”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il suo discorso all’Assemblea generale dell’Onu, a New York. “Perfino quello che a uno sguardo superficiale può sembrare uno strumento per migliorare il benessere dell’umanità, a un’analisi più attenta rivela i suoi rischi”, ha detto, aggiungendo che le applicazioni dell’intelligenza artificiale rappresentano sicuramente “una grande opportunità in molti campi, ma non possiamo fingere di non comprendere anche gli enormi rischi che porta con sé”. La presidente ha affermato di non essere certa se “ci stiamo rendendo conto abbastanza delle implicazioni connesse a uno sviluppo tecnologico che corre molto più velocemente della nostra capacità di governarne gli effetti”. La comunità internazionale, ha continuato, è abituata ad un progresso “che aveva come obiettivo quello di ottimizzare le capacità umane, e oggi ci confrontiamo con un progresso che rischia di sostituire le capacità umane”. Oggi, ha concluso, è “l’intelletto che rischia di essere soppiantato, con conseguenze che potrebbero essere devastanti, particolarmente nel mercato del lavoro”. (Was)