Ucraina: Michel all'Onu, mondo testimone dei crimini russi, dobbiamo porre fine alla guerra e lavorare per la pace giusta (2)

- "Tutti noi condividiamo una responsabilità. Quella di porre fine alla guerra e di lavorare per la pace. Una pace giusta che rispetti la Carta delle Nazioni Unite e i suoi principi fondamentali, come l'integrità territoriale di una nazione sovrana. Una pace giusta, che non potrà mai durare se i crimini resteranno impuniti", ha poi dichiarato il presidente del Consiglio europeo. "Ecco perché - ha concluso - vorrei parlare direttamente a ciascuno di voi intorno a questo tavolo: in quanto nazioni responsabili, tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere nella costruzione della pace e della stabilità globali. E vorrei rivolgermi in particolare al mio stimato collega cinese. Lei ha messo in guardia la Russia dall'uso di armi nucleari. Ne siamo lieti. Ora andiamo oltre, uniamo le forze per convincere la Russia a porre fine a questa guerra criminale che sta danneggiando così tante persone. Uniamo le forze per convincere la Russia a rispettare i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite". (Was)