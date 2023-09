Ucraina: Michel all'Onu, conseguenze crimini russi hanno conseguenze globali, dobbiamo dire no all'aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conseguenze dei crimini russi in Ucraina si estendono a tutto il mondo. A dirlo il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso del suo intervento al Consiglio di sicurezza sull'Ucraina durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York. "E le ultime ciniche azioni del Cremlino non fanno che peggiorare le cose. Per esempio, con il ritiro dall'Iniziativa per il grano del Mar Nero, o quando vengono sparati missili contro i silos di grano a Odessa, questi colpiscono anche l'Africa e uccidono i più vulnerabili, distruggendo la vita di milioni di persone", ha aggiunto Michel. "Cari colleghi, un tragico crimine si sta svolgendo sotto i nostri occhi. E noi siamo i testimoni. Tutti noi. Dobbiamo essere forti al fianco degli aggrediti. Soprattutto qui, nel Consiglio di Sicurezza. È per questo che è nata questa Camera, ed è per questo che siamo qui oggi. Per dire no all'aggressione. Per proteggere la pace, la sicurezza e la cooperazione. Tra i popoli e tra tutte le nostre nazioni", ha concluso Michel. (Was)