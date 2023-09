Ucraina: Tajani, Italia è al fianco di Kiev, la comunità internazionale non si arrenderà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione del governo italiano sulla guerra in Ucraina è “chiara a tutti: siamo al fianco del popolo ucraino, mentre combatte per la propria libertà”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante il suo intervento alla riunione odierna del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dedicata all’Ucraina. “Le conseguenze della guerra hanno colpito tutti noi: dalla crisi energetica all’incremento dei prezzi delle materie prime, per arrivare all’aumento dell’inflazione e ad una crescente pressione migratoria in arrivo dall’Africa, che interessa soprattutto l’Italia ed è stata ulteriormente acuita dalla Russia, che ha bloccato l’accordo per il grano ucraino”, ha detto, aggiungendo che la comunità internazionale “non si arrenderà, nonostante tutte queste difficoltà: vogliamo una pace giusta per l’Ucraina”. (Was)