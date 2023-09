Ucraina: Tajani, preoccupati per situazione a Zaporizhzhia, rischiamo una nuova Chernobyl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia sostiene “con forza” la proposta da dieci punti presentata dal presidente Volodymyr Zelensky per la pace in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante il suo intervento alla riunione odierna del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dedicata all’Ucraina. “Siamo molto preoccupati per la situazione relativa alla sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia: dobbiamo continuare a sostenere il lavoro dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), per evitare una nuova Chernobyl”, ha detto. (Was)