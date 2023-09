Brasile: Banca centrale taglia tasso di sconto di 50 punti, Selic al 12,75 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Brasile ha tagliato il tasso di sconto (Selic) di 50 punti base, portandolo al 12,75 per cento su anno. La decisione, presa all'unanimità dal comitato di politica economica (Copom), ripete quella presa ad agosto, e porta il Selic al livello più basso degli ultimi sedici mesi. Il taglio, che la stessa Banca aveva anticipato nella riunione precedente, accompagna un'inflazione che ad agosto è cresciuta dello 0,23 per cento su mese e del 4,61 per cento su anno, livello formalmente ancora dentro la finestra fissata dall'autorità monetaria per l'anno in corso (dall'1,75 al 4,75 per cento). A fronte di una recente, leggera ripresa della corsa dei prezzi, e in attesa del consolidamento della disinflazione, i membri del Copom ribadiscono "la necessità di perseverare con una politica monetaria restrittiva". (segue) (Brb)