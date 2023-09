Brasile: Banca centrale taglia tasso di sconto di 50 punti, Selic al 12,75 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se lo scenario atteso sarà confermato, i membri del Comitato prevedono all'unanimità una riduzione della stessa entità nelle prossime riunioni e valutano che questo sia il ritmo adeguato per mantenere la politica monetaria restrittiva necessaria al processo disinflazionistico". L'indice Selic era arrivato al minimo storico del 2 per cento fino a marzo 2021, nel momento in cui la Bc cercava di stimolare la ripresa all'indomani della crisi sanitaria. La corsa dell'inflazione ha quindi dettato dodici aumenti consecutivi, fino ad arrivare al 13,75 per cento su anno, tenuto da agosto del 2022 ad agosto del 2023. (Brb)