Ugl: Salvini, "Pagine Libere Azione Sindacale" iniziativa preziosa - video

23 luglio 2021

- "E' una iniziativa preziosa perché parla di lavoro, ma è doppiamente preziosa perché non è di parte. Ci sono contributi di ogni provenienza culturale, economica e sindacale". Lo ha affermato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della presentazione del primo numero di "Pagine Libere di Azione Sindacale". "Io, in questi dieci mesi di ministero, ho avuto tanti tavoli sindacali - ha continuato l'esponente dell'esecutivo - e mi rendo conto che qualcuno, purtroppo, a volte entra al ministero con dei pregiudizi, avendo già deciso di dire no a prescindere da quello di cui si parla, ed altri, come l'Ugl, che a volte dicono di no, quando è giusto, e a volte dicono di sì. Io penso che l'Italia abbia bisogno di sindacati, ma vale anche sul fronte datoriale, che non siano pregiudizialmente contro o a favore e l'Ugl, da questo punti di vista, ha il pregio di dire sì quando serve e no quando serve. Auguro - ha concluso Salvini - le migliori sorti perché io adoro la carta: l'online, con tutto l'amore per l'online, non è il giornalismo con cui sono cresciuto". (Rin)