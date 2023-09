Arabia Saudita: principe ereditario, se Iran avrà arma nucleare deve averla anche Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l’Iran dovesse dotarsi di un’arma nucleare, anche l'Arabia Saudita dovrà possederla. Lo ha detto il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, in un'intervista trasmessa oggi da "Fox news". "Siamo preoccupati per il fatto che qualsiasi Paese possa ottenere armi nucleari", ha aggiunto, indicando che "ogni Paese che dovesse utilizzare armi nucleari sarà in guerra con tutti i Paesi del mondo". L'erede al trono saudita ha aggiunto: "Il mondo non può tollerare una nuova Hiroshima. Non ha senso possedere armi nucleari perché non possono essere usate". (Res)