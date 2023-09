Canada: Casa Bianca chiede ad India di collaborare alle indagini su omicidio di un leader Sikh a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha chiesto alle autorità indiane di collaborare con le indagini del governo canadese sull’uccisione di Hardeep Singh Nijjar, presidente di un tempio Sikh nella provincia della Columbia Britannica ucciso a colpi d’arma da fuoco nel parcheggio della struttura, lo scorso giugno. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un brieging con la stampa. “Le indagini devono continuare, e i responsabili devono essere portati davanti alla giustizia”, ha detto, aggiungendo che gli Stati Uniti continuano ad avere una “relazione strategica” con l’India. Durante un recente discorso in Parlamento, il primo ministro Justin Trudeau ha affermato che le autorità canadesi stanno seguendo una pista che collegherebbe alcuni agenti del governo indiano all’uccisione di Nijjar, che era un acceso sostenitore della costituzione di uno Stato Sikh nella regione indiana del Punjab. (Was)