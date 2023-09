Karabakh: Casa Bianca, ricorso alla forza è inaccettabile, Baku deve porre fine ad azioni militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono “fortemente preoccupati” per la situazione umanitaria nella regione del Nagorno-Karabakh, il cui peggioramento è stato “ulteriormente acuito” dalle azioni militari dell’Azerbaigian, nelle ultime ore. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Ci auguriamo che si possa arrivare ad un cessate il fuoco definitivo, che ponga fine alla violenza nella regione, e siamo preoccupati per le azioni dell’Azerbaigian, a cui abbiamo chiesto chiaramente di cessare subito qualsiasi azione militare”, ha detto, aggiungendo che il ricorso alla forza è “assolutamente inaccettabile”. (Was)