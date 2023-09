Brasile-Usa: diritti dei lavoratori, Lula e Biden sottoscrivono iniziativa globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e il Brasile annunciano il lancio di un'iniziativa globale congiunta per elevare il ruolo centrale e fondamentale che i lavoratori svolgono in un mondo sostenibile, democratico, equo e pacifico. Lo riferiscono i governi dei due Paesi nel comunicato congiunto diffuso dopo la firma della "Global Labour Coalition", iniziativa voluta dai presidenti Luiz Inacio Lula da Silva e Joe Biden, in difesa dei diritti dei lavoratori. L'accordo è stato sottoscritto durante un vertice bilaterale margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite. "Di fronte a sfide globali complesse, dal cambiamento climatico all'aumento dei livelli di povertà e alla disuguaglianza economica, dobbiamo porre i lavoratori al centro delle nostre soluzioni politiche. Dobbiamo sostenere i lavoratori e dare loro la possibilità di guidare l'innovazione di cui abbiamo urgentemente bisogno per garantire il nostro futuro", si legge in un passaggio della dichiarazione. "Promuovere il lavoro dignitoso – prosegue il testo - è fondamentale per raggiungere l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Siamo preoccupati e attenti anche alle ricadute sul lavoro della digitalizzazione delle economie e dell'uso professionale dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro". (segue) (Brb)