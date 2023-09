Usa: Senato si prepara al voto per confermare capo di Stato maggiore congiunto e vertici dei Marines e delle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza repubblicana al Senato, Chuck Schumer, ha annunciato un voto in aula per confermare le nomine del capo di Stato maggiore congiunto, del comandante del Corpo dei Marines e del capo di Stato maggiore delle Forze armate, accogliendo le richieste del senatore repubblicano Tommy Tuberville, che da mesi sta bloccando la conferma di centinaia di nomine ai vertici militari statunitensi, per protestare contro le politiche del Pentagono sulla tutela del diritto all’aborto. Durante un intervento in aula, Schumer ha affermato che il Senato “voterà a gran maggioranza la loro conferma, e la politica sull’aborto rimarrà in vigore: il senatore Tuberville non avrà ottenuto nulla”. Finora, i democratici hanno opposto resistenza alle richieste del repubblicano, che però ha forzato la mano minacciando di avviare individualmente un procedimento per organizzare un voto in aula sulle nomine. “Non è la via che in molti qui al Senato avremmo voluto prendere, ma il senatore Tuberville ci sta costringendo ad affrontare di petto la sua opposizione”, ha aggiunto. (Was)