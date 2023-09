Usa-Brasile: Biden vede Lula a New York, focus su diritti dei lavoratori, Venezuela e Haiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato l’omologo brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso la partnership bilaterale annunciata dai due Paesi per promuovere i diritti dei lavoratori sul piano globale. Entrambi hanno concordato sulla necessità di prendere provvedimenti concreti per ripristinare la democrazia in Venezuela, e Biden ha ribadito il sostegno di Washington all’organizzazione di elezioni libere e trasparenti nel Paese. Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto al cambiamento climatico e al sostegno ad Haiti, alla luce del peggioramento delle condizioni umanitarie e di sicurezza nel Paese. Biden ha anche chiesto a Lula di sostenere l’invio di una missione internazionale di sostegno alla sicurezza ad Haiti. Le parti, infine, hanno discusso la guerra in Ucraina e le sue conseguenze sulla sicurezza alimentare globale. (Was)