Ucraina: Casa Bianca, ancora nessuna decisione definitiva sulla fornitura di missili Atacms

- La fornitura di missili Atacms statunitensi all’Ucraina è ancora oggetto di discussione a Washington, e una decisione definitiva non è stata ancora raggiunta. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Il presidente Joe Biden è ansioso di incontrare domani alla Casa Bianca l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, per avere un aggiornamento sulla controffensiva di Kiev e sulla situazione sul campo”, ha detto. (Was)