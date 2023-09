Ucraina: Michel, Paese è scena del crimine e colpevole è in sala con noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è una scena del crimine. A dirlo il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso del suo intervento al Consiglio di sicurezza sull'Ucraina durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York. "Il colpevole è seduto in questa stessa stanza. Lui sa chi è", ha detto Michel riferendosi alla Russia. "Il Cremlino sogna di ripristinare il vecchio impero russo. Dopo l'Ucraina, chi sarà il prossimo? Chi sarà il prossimo a soddisfare le fantasie sul passato di Putin? E se la Russia avesse successo in Ucraina, quali altri Paesi sarebbero tentati di copiare le sue azioni?", ha poi chiesto il presidente del Consiglio europeo. "In questa scena del crimine, abbiamo anche la vittima. L'aggredito, l'Ucraina e tutti gli ucraini, che combattono una battaglia che non hanno iniziato, difendendo il loro Paese da una guerra che non volevano e che proteggono i loro figli da sofferenze che nessuno merita, per salvarli da un altro orrore di questa guerra: il loro rapimento forzato in Russia", ha poi aggiunto. (segue) (Was)