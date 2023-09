Ucraina: Michel, Paese è scena del crimine e colpevole è in sala con noi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cosiddetta adozione. In realtà, la deportazione dei bambini. Chiedo a tutti voi compreso il rappresentante russo, potreste sopportare che vostro figlio venga rubato e deportato? Poi costretto a dimenticare la propria famiglia, la propria lingua, la propria terra", ha continuato Michel. "La cosiddetta 'rieducazione' - ha poi concluso, in realtà è un tentativo di genocidio culturale. Difendendo i propri figli, gli ucraini difendono ciò che hanno di più prezioso. Le loro famiglie, il loro futuro, la loro libertà. Ecco perché l'Unione europea è fermamente al fianco dell'Ucraina per difendersi. Finché gli innocenti saranno attaccati, li aiuteremo a difendersi e resteremo al loro fianco, per tutto il tempo necessario". (Was)