Ucraina: Michel all'Onu, mondo testimone dei crimini russi, dobbiamo porre fine alla guerra e lavorare per la pace giusta

- Tutto il mondo è testimone dei crimini commessi dalla Russia in Ucraina. A dirlo il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso del suo intervento al Consiglio di sicurezza sull'Ucraina durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York. "Su questa scena del crimine ci sono anche i testimoni: tutti noi in tutto il mondo e tutti noi seduti qui, i testimoni in questo Consiglio di sicurezza", ha detto. "Cosa abbiamo fatto per questo crimine, riguardo questa aggressione? Cosa abbiamo fatto mentre uno dei nostri membri permanenti attaccava il suo vicino? Cosa abbiamo fatto mentre esercitava il suo potere di veto contro ciascuno di noi, contro la Carta delle Nazioni Unite e contro i suoi principi fondamentali?", ha aggiunto riferendosi all'aula di New York. "Ci riuniamo in quest'aula per una sola e unica ragione: proteggere la pace e la sicurezza per tutti i popoli. A prescindere dal Paese o dal continente in cui vivono. Cari colleghi, le nazioni potenti e responsabili non possono semplicemente chiudere gli occhi di fronte a questi crimini", ha proseguito Michel. (segue) (Was)