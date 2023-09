Ucraina: Tajani, dobbiamo proteggere i principi di sovranità alla base dello statuto Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale deve proteggere i principi di sovranità e integrità territoriale che sono alla base dello statuto delle Nazioni Unite. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante il suo intervento alla riunione odierna del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “L’Ucraina e il suo presidente, Volodymyr Zelensky, sanno che possono contare sull’Italia, che rimarrà al loro fianco”, ha detto, aggiungendo che “qualcosa non ha funzionato: abbiamo dato per scontate la pace e la sicurezza internazionale”. (Was)