Imprese: Mediobanca, approvata all’unanimità lista per rinnovo Cda, confermati Pagliaro presidente e Nagel Ad (3)

- Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato: il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 30 giugno 2023 (all’Assemblea degli azionisti del prossimo 28 ottobre verrà proposta l’assegnazione di un dividendo lordo pari a 0,85 euro per azione. L’importo verrà messo in pagamento dal 22 novembre con “record date” 21 novembre e data stacco 20 novembre); la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 30 giugno 2023, che riporta le informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione, utili ad assicurare la comprensione delle attività svolte dal gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto. Da ultimo il Consiglio di amministrazione anche al fine di favorire l’attività di engagement con gli azionisti ha deliberato di promuovere una sollecitazione di deleghe, affidando a Morrow Sodali il ruolo di soggetto incaricato. La documentazione relativa sarà pubblicata nei prossimi giorni. (Rin)