Governo: Calderone, dialogo sociale è condizione importante

- "Penso che si debba cercare il dialogo in ogni situazione, in ogni caso, anche perché il dialogo sociale è una condizione importante". Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, a "Zapping", su Rai Radio1, in merito alle parole del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che ha annunciato un "autunno caldo". "Si possono certamente avere delle posizioni diverse, differenti, ma gli estremi che possono portare ad un confronto ci sono tutte", ha concluso l'esponente dell'esecutivo. (Rin)