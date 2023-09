Ucraina: viceministro Esteri Cina, continuare a lavorare per negoziati e soluzione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continuerà a garantire il proprio sostegno a una soluzione negoziale per il conflitto in Ucraina, invitando tutti gli attori a facilitare i colloqui di pace. Lo ha detto il viceministro degli Esteri della Cina, Ma Zhaoxu, nel corso della discussione convocata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul conflitto in Europa orientale. Una crisi il cui prolungarsi danneggia tutti, ha detto il funzionario riportando quattro "osservazioni" sul tema. "Gli Stati devono impegnarsi a portare avanti negoziati. La storia ci dice che le guerre non risolvono i problemi" e, "per quanto difficile, bisogna sempre lavorare in favore di una soluzione politica che aiuti le parti a cercare un consenso". È poi cruciale non "gettare ulteriore legna sul fuoco. Tutti devono dare prova di moderazione", ha detto il viceministro avvertendo anche dell'esigenza di prevenire "incidenti nucleari". Sarà anche importante "governare i rischi di contagio" dati dalla guerra. "La crisi ha dato un duro colpo alla ripresa e all'economia del mondo, intaccando la sicurezza finanziaria e alimentare", ha ricordato Ma caldeggiando la fine degli "abusi delle sanzioni unilaterali" e la "protezione delle catene produttive mondiali". È infine necessario fare tutto il possibile pewr alleviare la crisi umanitaria, ha chiosato il viceministro. (Was)