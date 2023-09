Cina: Casa Bianca chiede ad ambasciatore Usa in Giappone di smettere con attacchi a Xi Jinping

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha chiesto all’ambasciatore statunitense in Giappone, Rahm Emanuel, di smettere di pubblicare sui social network messaggi “provocatori” nei confronti della Cina e del presidente Xi Jinping. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che lo staff del Consiglio per la sicurezza nazionale ha recentemente detto all’ambasciatore che i suoi messaggi rischiano di “minare il lavoro dell’amministrazione Biden per riparare i rapporti già problematici con la Cina”, incluso un possibile colloquio tra i presidenti Joe Biden e Xi Jinping in autunno. Emanuel, che in passato ha servito come capo di gabinetto della Casa Bianca durante l’amministrazione Obama, ha pubblicato una serie di messaggi su X nelle ultime settimane, attaccando e facendo commenti sarcastici rivolti a Xi. “Azioni come questa non sono in linea con il messaggio che cerchiamo di far trasparire”, ha detto una delle fonti. Lo scorso 7 settembre, Emanuel ha scritto che “la situazione nel gabinetto di Xi Jinping ricorda i racconti di Agata Christie”. (Was)