Usa: Fed lascia invariati i tassi di interesse, previsto nuovo rialzo entro fine anno

- La Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse, precisando però di aspettarsi un nuovo incremento prima della fine dell’anno. È quanto si legge in una nota pubblicata al termine della riunione del consiglio direttivo, conclusasi oggi dopo due giorni. Se approvato, il nuovo rialzo sarebbe il dodicesimo da marzo del 2022. Attualmente, il tasso di interesse di riferimento rimane compreso tra i 5,25 e i 5,5 punti percentuali, ai massimi da circa 22 anni. Nelle conclusioni, la Fed prevede anche due rialzi nel 2024 (due in meno rispetto a quanto indicato lo scorso giugno). (Was)