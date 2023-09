Usa-Brasile: Biden incontra Lula, lottiamo insieme per il rispetto dei diritti di lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e il Brasile sono “le democrazie più grandi” nell’emisfero occidentale, e stanno combattendo per il rispetto dei diritti umani in tutto il mondo. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, prima di un bilaterale a New York con l’omologo brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Questi includono anche i diritti dei lavoratori, e sono onorato della partnership che ci stiamo preparando ad annunciare in questo campo”, ha detto. (Was)