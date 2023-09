Brasile-Usa: Lula a Biden, nostro rapporto migliorerà, lavoreremo in amicizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto tra Brasile e Stati Uniti “migliorerà”. Lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, prima di un bilaterale a New York con l’omologo statunitense, Joe Biden, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “I nostri Paesi possono lavorare in amicizia per raggiungere un obiettivo comune: lo sviluppo sostenibile e il miglioramento degli standard di vita di tutti”, ha detto. (Was)