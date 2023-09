Ucraina-Cile: Zelensky incontra Boric a margine lavori Assemblea generale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha incontrato l'omologo del Cile, Gabriel Boric a margine dei lavori della 78ma Assemblea generale delle Nazioni unite, in corso a new York. "Ringrazio il Cile per il supporto dato all'Ucraina e per aver ripetutamente condannato l'aggressione russa, compreso nel corso dell'Assemblea generale", ha scritto Zelensky in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. "L'Ucraina è interessata ad approfondire la cooperazione con l'America latina", ha aggiunto il presidente segnalando che con Boric si è parlato della possibilità di organizzare un vertice Ucraina-America latina". (Was)